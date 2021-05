Praiano diventa la scenografia ideale per la linea di costumi Helis Brain Beachwear

Il famoso marchio italiano di costumi da mare Helis Brain Beachwear ha scelto Praiano come perfetta scenografia delle foto immortalanti la nuova collezione.

Ad indossare i costumi la statuaria modella Federica Pasquini, ripresa dalla bravissima Giovanna Tortora, nei meandri del cuore della Costa d’ Amalfi, fra Villa Elin e le caratteristiche scalinate che dalla S.S. 163 Amalfitana portano alla spiaggia della Gavitella o la Praia.

E quale scenario migliore della costiera amalfitana e del suo mare azzurro per una linea dedicata ai costumi da bagno? Ancora una bellissima promozione per la cittadina di Praiano e per tutta la costiera.