Praiano, campagna di vaccinazione attività produttive operanti nel territorio comunale

Praiano. Il sindaco Giovanni Di Martino rende noto che, su disposizione dell’ASL è in fase di avvio la campagna di vaccinazione anti SARS-COV-2 per tutti gli operatori direttamente o indirettamente coinvolti in attività turistiche o comunque a contatto con il pubblico, non ancora iscritti sulle piattaforme regionali.

Si riportano, a titolo esemplificativo, le categorie potenzialmente coinvolte:

Alberghi – Pensioni – B&B – Case vacanza – Ristoranti – Gastronomie – Enoteche – Bar – Pasticcerie – Paninoteche – Liquorifici – Stabilimenti balneari – Taxi – NCC – Noleggiatori mezzi terrestri e marittimi – Parrucchieri – Estetisti – Fioristi – Agenzie di viaggio – Agenzie wedding – Negozi alimentari e non alimentari – Tabacchi – Edicole – Operatori dello spettacolo – Custodi beni culturali – Sacrestani – Associazioni culturali dello spettacolo – Proloco e uffici turistici di informazione – Personale enti pubblici – Gestori parcheggi aperti al pubblico.

I cittadini di Praiano interessati, possono registrarsi compilando il form al seguente link:

https://forms.gle/oLaUxgYwW71LWmxYA

Ciascuna attività può segnalare propri collaboratori che prestano servizio presso aziende in Praiano a prescindere dalla loro residenza, ovviamente invitando i collaboratori a non iscriversi in liste presso i loro comuni di residenza.

Per ulteriori informazioni richieste o supporto contattare il Comune di Praiano dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 12:00 al n.089 8131911.

