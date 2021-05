POSITANONEWS TV – Talk Show – “MADICOSAPARLIAMO” – Speciale “Spettacolo Italia n. 5”, Tema: “Conosci Procida”. Venerdì 7.05.2021, ore 19.00.

Continuano le seguitissime dirette-web di Positanonews.

Venerdì 07.05.2021, alle ore 19.00, è stata sviluppata una puntata speciale con la serie d’attualità “PALCOSCENICO ITALIA N. 5”, sul tema-traccia “Conosci Procida”.

Alla regia tecnica la collaudata “new entry” Pino Cotarelli, collega giornalista e direttore della rivista “Le Sociologie”, come moderatore il sociologo, scrittore, articolista e critico d’arte Maurizio Vitiello, firma storica di questa testata, e il giornalista Gigi Maresca, esperto reporter, in particolare della Penisola Sorrentino-Amalfitana, e non solo, che hanno intervistato: Antonello Pascale, attore ischitano; Francesca Stizzo, attrice napoletana; Antonio Lamìna, stilista procidano; Debora Vicidomini, collaboratrice Lamina, consulente dell’immagine; Lisa Rotondo, collaboratrice Lamina; Rosa Ferrante, giornalista Positanonews; Assante del Leccese, Consigliere con delega alla cultura del Comune di Procida; Leonardo Bilardi (in video), regista “Conosci Procida”; Antonino Scialdone, cardiologo.

C’è stato uno stretto giro di veloci domande su ciò che si potrà realizzare a favore di Procida, ora isola Covid-free, prossima Capitale della Cultura Italiana 2022.

Dallo studio ha seguito il Direttore di Positanonews, Michele Cinque.

La diretta-web era molto attesa.

Questo programma lo potrete rivedere sulla Pagina Facebook del giornale online della Costiera Amalfitana e della Penisola sorrentina fra i più visti tra Campania e il resto del mondo.