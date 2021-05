POSITANONEWS TV – SPECIALE TG

Continuano le seguitissime dirette-web di Positanonews.

Martedì 04.05.2021, alle ore 21.00, è stata sviluppata una puntata speciale sul tema “Situazione attuale della Pubblica Amministrazione e futuri interventi di ottimizzazione”.

Alla regia tecnica la collaudata “new entry” Pino Cotarelli, collega giornalista e direttore della rivista “Le Sociologie”, come moderatore il sociologo, scrittore, articolista e critico d’arte Maurizio Vitiello, firma storica di questa testata, e il giornalista Gigi Maresca, esperto reporter, in particolare della Penisola Sorrentino-Amalfitana, e non solo, che hanno intervistato: Secondo Amalfitano, già Consigliere del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione del CM nel 2008; Rolando Attanasio, artista multiperformer; Ivan Guidone, giornalista e sociologo, direttore di “Arte & Società”.

Con uno stretto giro di veloci domande su ciò che si potrà realizzare a favore del campo dell’innovazione tecnologica del nostro paese sono scaturite dalle risposte degli intervenuti ampie riflessioni critiche.

Dallo studio ha seguito il Direttore di Positanonews, Michele Cinque.