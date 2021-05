Positano. Vito Cinque: “Fra due settimane vaccini ai dipendenti dei grandi alberghi”. A Positano, la perla della Costiera Amalfitana, i grandi alberghi ed il comparto turistico sono pronti alla sfida del vaccino, come nelle isole di Capri, Ischia e Procida, per una piena ripartenza in vista della stagione estiva.

Per l’occasione, Vito Cinque, titolare dell’hotel ‘Il San Pietro’ di Positano e vicepresidente di Confindustria Salerno, ha detto: “Il nostro obiettivo è riuscire a d affrontare la stagione turistica al meglio”.

E, proprio per quanto riguarda le prossime aperture, ha aggiunto: “Se non ci fanno arancioni in Campania, il 20 apriremo”.

Alcuni alberghi, come il ‘Sirenuse’, intendono vaccinare i propri dipendenti: “Questa possibilità è prevista per tutto il comparto turistico per un accordo tra Asl e Confindustria. Sono fiducioso, l’obiettivo è partire fra due settimane”.

Vito Cinque è stato di recente anche all’ Aria che tira.