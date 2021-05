Positano, vicenda “quote rosa”. Si va in tribunale a settembre. Guida: “Rifiuto ogni tipo di discriminazione”

Il primo cittadino di Positano ha chiarito che la composizione della giunta comunale rispecchia il risultato elettorale: «I consiglieri sono stati scelti direttamente dal popolo che è sovrano – sottolinea Giuseppe Guida -. Non si tratta di differenza di genere ma solo di dare voce al consenso popolare e ad un principio altrettanto fondamentale previsto dalla nostra costituzione riguardo il rispetto del principio della rappresentatività democratica. Tra l’altro l’unica giovane donna, Margherita Di Gennaro, eletta nella mia amministrazione è stata da me nominata vice sindaco. Rifiuto ogni tipo di discriminazione: la mia amministrazione è aperta a chi è pronto a contribuire alla crescita e al bene di Positano».

I giudici del Tar hanno stabilito che ci sarà bisogno di attendere ancora qualche mese per il pronunciamento. Gabriella Guida, rappresentante di “Su per Positano”, ha ribadito che questa non è solo una battaglia politica ma è una lotta contro ogni tipo di discriminazione: «È stato interesse del nostro gruppo politico tutelare l’accesso paritario alla vita politica del paese, non soltanto per una questione di genere ma in senso lato – dichiara Gabriella Guida – Mi piace sottolineare che è una battaglia contro ogni forma di discriminazione. Su cosa voglia dire superare questo tipo di leggi ribadisco che il nostro gruppo ha candidato in maniera paritaria lo stesso numero di donne e di uomini».