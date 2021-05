Positano, transenne e reti da cantiere: il molo è ancora off limits

Lo scorso mese di dicembre la violenta mareggiata che si abbatté sulla costa d’Amalfi danneggiò il molo di Positano, dedicato a Leonide Massine.

I lavori sono ancora in stallo al molo di Positano, o meglio, non sono ancora iniziati. Le transenne con tanto di rete arancione da cantiere segnalano esclusivamente la pericolosità e l’interdizione del molo che per sicurezza e responsabilità ha fatto apporre il Comune.

Il sindaco e l’amministrazione comunale di Positano si sono prodigate per garantire ai cittadini la massima sicurezza, in una zona colpita da calamità naturali che dovrebbe essere a carico della Regione Campania. Da Napoli, nonostante le sollecitazioni da parte della cittadina della Costiera amalfitana, ancora non si sono mossi.