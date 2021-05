Positano, tornano gli Infopoint per l’estate 2021 per essere sempre vicini ai turisti

Il Comune di Positano ritiene che nell’ambito delle attività da programmare per l’Estate 2021 rientri anche l’attivazione del servizio di informazione turistica da realizzarsi mediante l’istituzione di sportelli informativi, INFOPOINT, dislocati in punti strategici della città caratterizzati da maggiore affluenza turistica, così come già avvenuto con successo durante la scorsa estate.

Gli Infopoint forniranno tutte le informazioni sugli eventi in corso a Positano, gli alberghi, i ristoranti, esercizi commerciali del paese, gli orari dei vari mezzi di trasporto sia via mare per visitare le isole vicine sia via terra per raggiungere le altre famose località sulla Costa d’Amalfi.

A tal fine dovranno essere selezionati 18 tutor e 2 coordinatori da affiancare eventualmente agli alunni che ne facessero richiesta degli Istituti Superiori della Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina e che effettueranno stage formativi presso gli Infopoint che saranno allestiti nel periodo Luglio/Settembre (CLICCA QUI per leggere la delibera).