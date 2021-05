Positano. Il consigliere Stefano Attanasio, da sempre vicino al mondo dei giovani, ci parla della ripresa del beach volley sulla Spiaggia Grande. L’area destinata a questa disciplina sportiva con tanto di rete è sempre stata presente sull’arenile ma durante il periodo in cui la Campania si trovava in zona rossa od arancione non era possibile, per motivi di sicurezza, praticare tale sport. Ora che la regione è tornata in fascia gialla si potrà riprendere a giocare in modo da trascorrere qualche ora all’aria aperta e praticando un’attività fisica dopo tanto tempo in cui si è stati costretti in casa.

Per quanto riguarda il Forum dei Giovani, aperto per tutti coloro che si trovano nella fascia dai 16 ai 34 anni e che ha sede nell’edificio delle scuole elementari, il consigliere Attanasio ci informa che il regolamento è stato approvato e si sta attendendo la prima data utile per poter svolgere le elezioni per nominare il nuovo Comitato.

Due notizie che ci parlano di speranza e di voglia di ripartire dopo un lungo periodo di buio. Positano non si ferma ed è pronta a riprendersi la propria “normalità”.