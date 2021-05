Positano, the Wine-Dark House is open . L’angolo enogastronomico della perla della Costiera amalfitana , proprio di fronte agli scaloni, riparato dalla massa e dalla calura, in un ambiente confortevole e culturale, ma anche molto giovanile, di Nicodemo Rispoli, riapre proprio oggi a pranzo. Una delle migliori soluzione per mangiare a Positano con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

In una tranquilla piazzetta interna, non troppi tavolini ed un servizio molto cordiale ed attento. Pochi piatti, tutti molto gustosi e particolari (specialmente i primi), panini sfiziosi, ottima cantina e dolci squisiti. Complimenti ai ragazzi che ci lavorano e a tutto lo staff dalla redazione di Positanonews. Enjoy