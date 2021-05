Positano Teatro Festival per la ripartenza: oggi arriva la RAI. Anche in questo difficile anno dovuto alla pandemia da Covid, il Positano Teatro Festival Premio Annibale Ruccello, la rassegna diretta da Gerardo D’Andrea che da vent’anni “offre uno sguardo sulla drammaturgia contemporanea, italiana e straniera”, non si ferma.

Quest’anno, per la prima volta sotto l’eccezionale attenzione del nuovo sindaco della perla della Costiera Amalfitana, Giuseppe Guida, che per l’occasione è stato ascoltato ai microfoni della RAI. Proprio oggi, infatti, i giornalisti della RAI sono giunti nella città verticale per poter intervistare il primo cittadino, le cui parole andranno in onda nelle televisioni nazionali.