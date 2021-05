Positano, si smonta la gru a Liparlati. Una buona notizia per la perla della Costiera amalfitana in vista della stagione turistica. La gru si sta smontando in quanto i lavori sono a buon punto con il cronoprogramma della Gemar rispettato nonostante il Covid .

Il Comune di Positano sta così risolvendo l’annoso problema del collegamento con il cimitero di Liparlati , che verrà raggiunto con un ascensore, ed in più ci saranno altri posti auto.

