Positano, si allungano i tempi per i lavori dell’Ausino in Via Monsignor Saverio Cinque

Positano. Continuano i lavori dell’Ausino in via Monsignor Saverio Cinque, in località “Aquolella”. La società che gestisce le risorse idriche della Costiera amalfitana e altre aree da Cava de’ Tirreni sta cercando di captare una sorgente d’acqua considerevole. Positanonews è sul posto per controllare l’andamento delle operazioni. Ancora non si conosce una data certa per la chiusura del cantiere ma si prevedono tempi lunghi.

Nel frattempo il traffico lungo il tratta di strada interessato è regolato da un impianto semaforico.