Positano sferzata da una pioggia improvvisa non perde il suo fascino

Positano, costiera amalfitana. Il cielo sereno ed il sole che hanno caratterizzato questa prima parte della giornata sono stati improvvisamente coperti e spazzati via da una violenta pioggia che si è abbattuta in pochi secondi sulla città verticale cogliendo di sprovvista i tanti che avevano deciso di regalarsi una passeggiata tra le stradine caratteristiche o qualche ora in spiaggia.

Ma Positano conserva il suo fascino unico e la sua magia anche sotto la pioggia che la rende ancora più magica, in attesa che torni presto a splendere il sole.