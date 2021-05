Positano riapre, il ristoratore Lulù Fiorentino: "Siamo pronti a ripartire"

Positano riparte e finalmente si cominciano a vedere clienti anche nei ristoranti che si sono adeguati alle normative predisponendo in moto ottimale degli spazi esterni. Ma i problemi purtroppo sono ancora tanti, come confermato da Lulù Fiorentino, titolare di Capricci e dell’Incanto.

Primo fra tutti il coprifuoco serale che limita tantissimo le attività ricettive e che male si adatta ad un paese turistico come Positano che di sera ha sempre visto i turisti passeggiare per le proprie stradine e gustare una cena in uno dei tanti ristoranti presenti sull’intero territorio. Ma anche l’interdizione momentanea del molo – come confessa Fiorentino – sicuramente rappresenta uno dei problemi da risolvere al più presto.

La voglia di ricominciare è tanta ma ovviamente è difficile conciliare il lavoro con le tante restrizioni ancora presenti. Ma sono parecchi che già in questi primi giorni di maggio stanno dimostrando di amare Positano e la costiera amalfitana e ci auguriamo che d’ora in poi la situazione possa continuare a migliorare per vivere un’estate finalmente serena che consenta un rilancio socio-economico della città.