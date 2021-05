Positano, costiera amalfitana. Proseguono con celerità i lavori al molo della città verticale per riparare i danni causati dalle violenti mareggiate dello scorso inverno, in modo da renderlo pienamente fruibile in vista della imminente stagione turistica. Sul posto abbiamo incontrato anche due rappresenti della maggioranza dell’amministrazione comunale, i consiglieri Giuliana Apuzzo ed Anna Celentano. Il consigliere Apuzzo ha dichiarato: “Speriamo di cominciare questa estate al più presto. I lavori sono iniziati e dovrebbero essere completati entro una decina di giorni. Oggi si è provveduto alla recinzione delle zone che non possono essere calpestate. Ad ottobre è previsto invece un intervento di restyling del molo”.

Positano è pronta a ripartire per vivere un’estate di rilancio dopo un lungo periodo buio.