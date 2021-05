Positano pronta a vivere il prossimo fine settimana all'insegna della rinascita

Positano, costiera amalfitana. La città verticale si prepara a vivere il prossimo fine settimana che dovrebbe essere all’insegna del clima mite e sereno. La Spiaggia Grande è pronta ad ospitare i primi timidi bagnanti e tutti coloro che vorranno trascorrere qualche ora di relax in uno scenario tra i più belli al mondo. I ristoranti sono aperti con grande disponibilità di tavoli all’aperto, così come richiesto dalle norme anti-Covid. Anche le attività commerciali hanno ormai “alzato le saracinesche” per la gioia dei visitatori che potranno godersi una passeggiata tra le caratteristiche stradine positanesi ammirando l’artigianato locale ed i colori che popolano ogni angolo della città verticale.

Positano si prepara alla ripartenza con entusiasmo, speranza e tanta voglia di lavorare e tornare finalmente a vivere.