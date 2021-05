Positano piange Carla Fracci. Grande Etoile della danza nel mondo.

Più volte premiata nella manifestazione “Premio Positano “Leonida Massine” per l’Arte della Danza ” come messaggera della Danza nel mondo.

Grande amica del caro Prof.Alberto Testa e del M° Franco Zeffirelli quando poteva veniva sempre a rifugiarsi a Positano o all’albergo Buca di Bacco sempre affettuosamente accolta dalla famiglia Rispoli o alla Villa tre ville del M° Zeffirelli con il marito Beppe Menegatti. Il bianco era il suo colore preferito che le conferiva fascino e mistero e riverenza.

Quando la Fracci venne a Positano con il figlioletto di pochi mesi fu ospite del M° Roman Vlad e non avendo una culla usarono una capiente sporta che le donne portavano sulla testa con due manici, veniva usata per portare il pane o la biancheria. Opportunamente sistemata diventò una soffice e comoda culletta.

Prima com’era tutto più semplice e che personaggi di spicco venivano a godere delle incomparabili bellezze di questa località.

Ciao Carla spero che Positano vorrà ricordarti con una Targa alla memoria!

Ph. Antonio Buccafusca