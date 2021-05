Positano, Massimo Predieri “La Commissione UE apre ai viaggi per turismo”

Positano, Costiera amalfitana. Riceviamo un articolo da Massimo Predieri che ringraziamo per il suo qualificato apporto a Positanonews, uno sprone e un auspicio per il turismo in Campania

La Commissione europea ha raccomandato di riaprire le porte dell’Ue ai viaggiatori stranieri vaccinati, e a tutti quelli provenienti da Paesi terzi con una “buona situazione epidemiologica”.

Secondo i piani, chiunque abbia ricevuto l’ultima dose di un vaccino approvato dall’UE da almeno due settimane sarà autorizzato a viaggiare.

“È ora di rilanciare l’industria del turismo dell’UE e di ravvivare le amicizie transfrontaliere – in sicurezza”, ha twittato il 3 maggio la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

L’UE attualmente consente solo viaggi non essenziali da sette paesi.

Ma le proposte conterranno anche un “freno di emergenza” che consentirà agli Stati membri di limitare i viaggi rapidamente in risposta a nuove varianti o ad un deterioramento della situazione sanitaria nei paesi extra UE. Questo sarebbe stato rivisto ogni due settimane. Le discussioni sui piani inizieranno martedì.

L’UE ha già annunciato piani per un certificato digitale, che coprirà chiunque sia vaccinato contro il Covid-19, abbia un test negativo o si sia ripreso di recente.