Positano, costiera amalfitana. Intorno alle 16.00 di oggi notevoli disagi alla viabilità sulla SS 163 amalfitana con una lunga fila di auto in coda, completamente ferme in attesa che scatti il verde al semaforo che al momento regola il transito in presenza di lavori sulla carreggiata. La coda di autoveicoli raggiunge quasi i due chilometri e sta creando molti problemi ai viaggiatori, in tanti spazientiti dalla lunga attesa costretti nelle proprie auto.

Ci si augura che al più presto la sede stradale venga liberata dal cantiere e ripristinato il regolare transito, anche in vista della imminente stagione turistica e del maggiore afflusso di auto in considerazione dell’avvenuto ritorno della Campania in zona gialla che consente lo spostamento verso la costiera amalfitana di tanti che desiderano trascorrere qualche ora di relax tra mare e scorci unici.