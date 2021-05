Positano, costiera amalfitana. Vi proponiamo il video esclusivo che ritrae il drammatico momento del gravissimo incidente verificatosi nel pomeriggio che ha visto un ciclomotore schiantarsi con violenza contro il costone roccioso. I centauri sono stati sbalzati dal mezzo ed hanno riportato ferite per le quali si è reso necessario il ricovero ospedaliero.

Un episodio che ha scosso questo tranquillo pomeriggio di maggio e che riporta sotto i riflettori lo storico problema delle moto che sfrecciano a velocità elevata sulla SS 163 costituendo un serio pericolo per gli automobilisti in transito e che purtroppo spesso sfociano in incidenti gravissimi, come quello di oggi, ed anche mortali.

Il ragazzo ferito più gravemente procedeva verso Piano di Sorrento, quando in una curva a poche decine di metri dopo la Garitta, si è visto sfrecciare una moto che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo e finire sulla montagna e su un altro ciclomotore delle Poste che si travava li parcheggiato .