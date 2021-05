Positano, lavori anche di notte per l’Ausino. Senza avviso e cronoprogramma

Positano, lavori anche di notte per l’Ausino. La società che gestisce le risorse idriche della Costiera amalfitana e altre aree da Cava de’ Tirreni sta cercando di captare una sorgente d’acqua considerevole in Via Monsignor Saverio Cinque, località “Aquolella”, ha cominciato i lavori all’improvviso senza preavviso, come abbiamo già scritto. A quanto pare vi deve essere stato un errore di comunicazione fra Ausino e Provincia di Salerno, perchè l’area in questione appartiene alla provincia di Salerno. “I lavori continueranno per una decina di giorni , l’area interessata è della provincia di Salerno – ha spiegato l’assessore Raffaele Guarracino a Positanonews -, sono stati messi i semafori per la circolazione, abbiamo chieso di fare quanto prima possibile per limitare i disagi ai cittadini”