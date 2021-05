Positano, la magia dell’Oasi Cascata nel cuore della città

Positano, costiera amalfitana. Torna all’antico splendore l’area della Cascata in località Canneto, grazie ad una suggestiva illuminazione che la sera trasforma quell’angolo in una vera attrazione. A fare da cornice le anatre che popolano lo specchio d’acqua e la bellissima cascata che con il suo fragore incanta e rilassa. Un piccolo spazio in cui la natura la fa da padrona, a pochi metri dalla strada e dal rumore delle auto.

Uno scorcio di Positano che merita di essere valorizzato e riscoperto avendo tutte le carte in regole per diventare una delle attrattive della città verticale.