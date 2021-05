Positano, la denuncia di Giovanni Fucito. Solidarietà da Positanonews. Episodio spiacevole a Positano, la perla della Costiera Amalfitana. Riportiamo di seguito le parole di Giovanni Fucito, al quale noi di Positanonews esprimiamo profonda solidarietà:

Mai come adesso sto avendo problemi ad andare avanti. La sopravvivenza appesa ad un filo e proprio in questo momento qualche miserabile ha pensato bene di mettermi l’auto fuori uso a martellate. Non potrò più accompagnare mio figlio nel suo ultimo mese di scuola, ne altro. Pensi davvero che meritavo questo? Vergognati.