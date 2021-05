Positano, incontro con il funzionario della Regione Campania. Accordo per i lavori al molo

Positano. Questa mattina incontro tra il sindaco Guida e l’assessore De Lucia con il funzionaria della Regione Campania e i tecnici che si stanno occupando dei lavori al molo, anche con gli imprenditori marittimi, a seguito del quale si ipotizza anche l’eliminazione delle impalcature che in questo momento interdicono la fruibilità di area. Una bella notizia per aaun’ampiala città della costiera amalfitana che si a. cbreve rivedere l’area del molo ritornare al suo splendore in modo da essere fruibile dai cittadini e dai turisti in totale sicurezza. Manifestato anche il supporto da parte delle compagnie di navigazione che hanno fatto pressione alla Regione Campania.

Il problema alla base è di natura tecnica poiché la Regione ha previsto di fare un restyling del molo, forse uno dei più completi ed importanti realizzati finora, ma i tempi non erano sufficienti per la realizzazione del progetto visto l’imminente inizio della stagione turistica. L’obiettivo primario in questo momento, quindi, è quello di rendere fruibile l’attracco per consentire lo sbarco e l’imbarco dei turisti garantendo sicurezza e distanziamento necessari in questo delicato momento di emergenza sanitaria.

In buona sostanza la valutazione è di carattere tecnico, fare la pavimentazione ora era ritenuto superfluo, visto che poi si sarebbe dovuta rifare a ottobre, e le impalcature erano necessarie per interdire il transito.

Un sacrificio per un progetto di gran lunga più importante ad ottobre. Ora si sta valutando di fare comunque la pavimentazione in quanto le compagnie hanno fatto rilevare che per l’afflusso potrebbe essere difficile far poi rispettare le norme di contenimento del Covid e la stessa amministrazione in accordo con la Regione Campania ha chiesto di eliminare le barriere. Valutazioni tecniche come ci hanno spiegato visto che comunque a ottobre ci sarà finalmente un progetto di riqualificazione consistente. Speriamo che si risolva al meglio.