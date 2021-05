Positano, incidente nei pressi della Garitta. Sul posto ambulanza e carabinieri

Positano, costiera amalfitana. Poco dopo le 22.00 di questa prima domenica di maggio si è verificato un incidente nei pressi della Garitta. Non si conosce l’esatta dinamica di quanto avvenuto e, stando alle prime indiscrezioni, potrebbe trattarsi di una ragazza colpita da malore. Al momento purtroppo non siamo in grado di fornirvi ulteriori dettagli né sulle modalità né sulle condizioni delle persone coinvolte.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza per prestare i primi soccorsi ed i Carabinieri per accertare la dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità. Nessun problema alla circolazione stradale anche se si invita a procedere con cautela.