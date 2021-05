Positano, il sindaco Giuseppe Guida: “Siamo una città con servizi d’eccellenza e tra poco saremo Covid free”

Positano. Ancora non si placano le polemiche scaturire dalla questione dello scontrino pubblicato sui social riguardante una consumazione nel locale “L’Incanto” dove una cliente si è lamentata per aver pagato un conto di 46 euro a fronte della consumazione di due caffè, due bottigliette d’acqua e due coca cola. Le opinioni su quanto è accaduto sono molteplici e si dividono tra coloro che reputano esoso un prezzo del genere rispetto a quanto consumato e quelli che invece difendono Positano sostenendo la sua esclusività. Sull’argomento il sindaco di Positano Giuseppe Guida ha rilasciato un’intervista a Fan Page nella quale afferma: «Positano è Positano. Ristoranti e alberghi cercano sempre di mantenere in equilibrio domanda e offerta, qualità e prezzi. Siamo in una città con servizi d’eccellenza e in una perla del turismo campano. Teniamone conto. La città mantiene posizioni di eccellenza nei servizi; abbiamo degli standard qualitativi che ovviamente hanno dei costi. Al netto delle singole dinamiche, qui abbiamo strutture d’eccellenza. Ma poi scusi, il ristoratore in questione ha detto che in quel momento nel suo locale si stava tenendo anche un piccolo momento musicale. Ma se ne vuol tener conto?».

Sulla ripresa del turismo dopo il blocco della pandemia il primo cittadino afferma: «Abbiamo dati confortanti, in particolare dall’estero: le prenotazioni stanno riprendendo, Positano è gettonata soprattutto dal mercato americano e anglosassone e sta ripartendo da quel punto di vista. Già negli ultimi giorni di giugno avremo tante prenotazioni internazionali. E poi saremo Covid-free. Proprio oggi (mercoledì 26 maggio) si vaccina il comparto turistico di Positano col vaccino Johnson & Johnson, quello ad una sola somministrazione. Quindi a breve gli operatori di ristoranti e alberghi potranno operare in condizioni di sicurezza estrema. Sul fronte cittadino abbiamo già oggi il 40 percento dei residenti vaccinati contro Covid-19 per fasce d’età. Stiamo viaggiando bene e a breve saremo Covid free anche noi».