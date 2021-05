Positano, il sindaco arriva a Mercogliano: insieme in rete per rilanciare e promuovere le eccellenze dei territori. Il sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio, ha accolto per un tour dei luoghi il primo cittadino di Positano, Giuseppe Guida.

Si è trattato di un primo modo per verificare le possibilità di generare sinergie tra i due comuni, con la perla costiera che potrebbe far da traino ad una proposta attrattiva per Mercogliano che, almeno fino agli anni ’90, è stata una ricercata località di villeggiatura.

“Insieme in rete per rilanciare i territori, approfittare delle sinergie, fare sistema e promuovere le eccellenze della nostra regione! – ha detto il sindaco della città verticale, Giuseppe Guida – Visita ufficiale alla città di Mercogliano insieme al Sindaco Vittorio D’Alessio e a Sua eccellenza Guariglia, abate di Montevergine. Una comunità ricca di storia, cultura e grande spirito di accoglienza e cordialità”.