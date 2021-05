Positano, il presidente dei ristoratori Gabriele Rispoli: "Dovremmo seguire l'esempio della Spagna"

Positano. Abbiamo ascoltato Gabriele Rispoli, presidente dell’associazione ristoratori di Positano, sulla situazione attuale nella città verticale in seguito alla riapertura di ristoranti grazie al ritorno della Campania in fascia gialla: “Il lavoro si concentra principalmente nei fine settimana quando quasi tutti i ristoranti sono aperti al pubblico nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid. Per quanto riguarda gli alberghi, invece, gradualmente apriranno tutti in vista dell’estate. C’è un incremento delle prenotazioni anche se al momento la richiesta non è ancora stabile. In Spagna la situazione è certamente migliore perché sono state tolte tutte le restrizioni compresa quella del coprifuoco ancora vigente in Italia”.