Positano, gravissimo incidente alla Garitta: motociclista perde il controllo e finisce nella roccia

E’ di pochi istanti fa l’incidente in cui si è ritrovato coinvolto un motociclista lungo le strade di Positano, alla Garitta. Stando a quanto appreso, pare che si tratti di un incidente molto grave. Il centauro, per evitare uno scontro in strada, ha perso il controllo del mezzo a due ruote per poi impattare contro il costone roccioso.

Intanto i Carabinieri hanno scortato l’ambulanza dal luogo dell’incidente fino all’eliambulanza, che probabilmente trasporterà l’uomo al pronto soccorso di Castiglione di Ravello. Il personale del 118, in base alle prime informazioni ottenute, ha potuto constatare una frattura alla gamba per lo sfortunato motociclista che avrebbe potuto addirittura perdere la vita.