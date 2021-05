Positano, finalmente iniziati i lavori al molo. Fra dieci giorni le vie del mare per Amalfi e Capri . Come sempre puntuali e documentati noi di Positanonews , come annunciato dal sindaco Giuseppe Guida i lavori sono cominciati a maggio. Purtroppo la perla della Costiera amalfitana, come anche altre località che si sono trovate in ritardo con i lavori marittimi, paga la subordinazione alla Regione Campania. Auspicio futuro è che il molo torni a noi, come si stava facendo un ventennio fa circa, se fosse stato così il Comune sarebbe intervenuto velocemente, come ha fatto per la spiaggia, e questo lo avrebbe fatto qualunque amministrazione di qualunque colore politico, perchè noi positanesi amiamo presentarci nel migliore dei modi all’inizio della stagione turistica. La colpa sola ed esclusiva è che il molo non ci appartiene .

Dunque sono passati quasi cinque mesi dalla mareggiata di fine dicembre per far iniziare i lavori che , come anticipato da Positanonews, saranno sommari , solo per rendere fruibile il molo. Solo ad ottobre ci sarà un intervento di riqualificazione. Vi aggiorneremo in tempo reale e veritiero sull’evolversi della situazione augurando buon lavoro a tutte le compagnie di navigazione penalizzate da questa situazione, ma anche al paese, conosciuto in tutto il mondo, che si è trovato in questa situazione assurda. Ora per fortuna, sotto lo sguardo vigile della Guardia Costiera e dell’amministrazione comunale, finalmente procedono i lavori.