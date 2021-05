Positano e Praiano trasferimento per l’Appuntato Scelto Mariano Ruggiero, i saluti dalla redazione di Positanonews. Gli uomini dell’Arma non sono solo persone in divisa, ma fanno parte di una comunità, la caserma dovrebbe essere la casa dove i cittadini possono andare per essere tutelati. I carabinieri non sono super eroi, ma sono persone, che quando adempiono al loro dovere, sono tutti speciali per noi .

Da oggi, le comunità di Positano e Praiano in Costiera amalfitana perdono l’Appuntato Scelto Qualifica Speciale RUGGIERO Mariano destinato al altro incarico di prestigio presso il Nucleo Eppo (European Public Prosecutor’s Office EPPO – sezione speciale del Nucleo Investigativo di Napoli)

L’Appuntato (in servizio a Positano dall’ottobre del 2011) ha rappresentato, unitamente agli altri Militari, l’avamposto dello Stato tra le gente. Con dirittura morale, deontologia professionale ed alto senso di responsabilità, ha saputo prestare ascolto ai bisogni dei cittadini, incarnando mirabilmente il significato profondo dell’essere Carabiniere. Una figura assolutamente apprezzata in Costiera Amalfitana sia sul piano della professionalità che sul piano dell’umanità. Si è distinto in questo periodo di servizio prestato tra Positano e Praiano, nella caserma della stazione guidata dal comandante Maresciallo Rosario Nastro, nella Compagnia di Amalfi guidata dal Capitano Umberto D’Angelantonio .

La notizia del suo trasferimento da un lato fa piacere per l’Appuntato Ruggiero, ma dall’altro dispiace perché segna la perdita di un’altra figura professionale indiscussa che ha lavorato molto bene e con grande umanità nei territori di Positano e Praiano ed è stato apprezzato da tutti, dai superiori e dalla comunità.

Dall’inizio dell’anno è il 4° Carabiniere a lasciare la Stazione di Positano, ricordiamo il Mar. Ord. Davide CONO e l’App. Sc. Antonio ESPOSITO a gennaio 2021, il V.Brig. Alessandro SCHILLACI a marzo 2021 e ora anche l’App. Sc QS. Mariano RUGGIERO al quale la redazione di POSITANO News augura ogni bene per il suo futuro.

Sono in arrivo nuovi giovani militari a sostituire e rafforzare la Caserma a loro e a tutti gli uomini dell’Arma va il nostro grande in bocca al lupo!