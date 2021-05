Positano, disagi e ritardi al centro vaccinale a seguito del malore di un cittadino e cittadini convocati a Ravello

Positano, Costiera amalfitana . Purtroppo oggi nel centro vaccinale si sono riscontrati dei disagi e dei ritardi perché un cittadino ha avvertito un leggero malore prima di farsi il vaccino. Per fortuna non si è trattato di nulla di grave ma l’episodio ha portato inevitabilmente ad accumulare un ritardo nelle somministrazioni.

Un ritardo che è stato subito recuperato dal gran lavoro dello staff. Intanto uno dei due medici si è impegnato anche nei vaccini domiciliari. Davvero ritmi impressionanti che dimostrano la grande capacità di tutti.

Oggi c’erano anche persone di Praiano e comuni limitrofi , molte persone si recano al centro vaccinale in anticipo rispetto all’orario di convocazione e questo purtroppo genera dei problemi ed un rischio di assembramenti inutili con lunghe attese. Consigliamo, quindi, di rispettare l’orario di convocazione in modo da aiutare il lavoro dei medici e soprattutto dei volontari chiamati a gestire l’afflusso dei cittadini.

Dal centro vaccinale fanno sapere, inoltre, che tutti coloro che sono stati convocati all’Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello per fare i vaccini domani, possono tranquillamente ricevere il vaccino nella sede di Positano. E’ una comunicazione partita dall’ASL Salerno sulla piattaforma della Regione Campania. I cittadini possono decidere di vaccinarsi a Castiglione di Ravello oppure farlo a Positano “nella prima data utile” . Ovviamente non nello stesso giorno in cui si sarebbero dovuti recare a Ravello ma dovranno attendere la prima data disponibile.