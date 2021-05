Positano Covid Free, la ripartenza turistica sul TG2

Oggi un grande servizio sulla perla della Costiera amalfitana sul Tg2 nazionale, dal Sentiero degli Dei alle Spiagge, al lido Positano, a Ville Tre Ville straordinario albergo a cinque stelle aperto già da inizio aprile. Positano é pronta a ripartire in totale sicurezza e nel rispetto delle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione del virus. Al momento Positano è covid free e prosegue la campagna vaccinale presso il Polo Sanitario. A breve, come annuncia il Sindaco Dott. Giuseppe Guida nell’intervista andata in onda su Rai 2 durante l’edizione giornaliera del Tg delle ore 13:00, si procederà con la vaccinazione del comparto turistico.

Anche l’assessore Michele De Lucia afferma: “Positano è pronta a ripartire in sicurezza, le nostre spiagge sono pronte ad accogliere i turisti italiani e stranieri”.

Ancora una volta, Positano si presenta come meta turistica d’eccellenza, offrendo mare, cultura e tradizioni attraverso servizi di alta qualità.