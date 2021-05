Positano, controlli stradali: moto sanzionate dalla polizia locale per mancanza di documenti, revisione e RCA.

Complice la bella giornata e la zona gialla, hanno fatto si che si riversassero in Costiera Amalfitana molti motociclisti.

La polizia locale di Positano (Costiera Amalfitana) ha operato controlli di polizia stradale finalizzati al rispetto delle norme al codice della strada da parte di quest’ultimi.

Durante i controlli sono stati sanzionati diversi centauri per mancanza al seguito dei previsti documenti, per mancata revisione periodica del veicolo e per mancata copertura RCA.

La zona gialla ed il miglioramento delle condizioni climatiche che inducono più persone a stare in giro, devono comportare un rinnovato senso civico. Ogni singolo cittadino deve rendersi attore di comportamenti rigorosi, ognuno di noi deve ricordarsi con rinnovato impegno: “La mia libertà finisce dove comincia quella dell’altro” e l’osservanza delle regole è fondamentale per garantire la libertà di tutti”.