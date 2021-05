Positano, conclusa la prima fase dei lavori al cimitero di Liparlati: comincia la definitiva, presto sarà montata la seconda gru alta 80 metri. Continuano le buone notizie per Positano, la perla della Costiera Amalfitana, in vista della stagione turistica. Questa mattina di lunedì 3 maggio 2021, infatti, nel pieno rispetto, nonostante la pandemia da Coronavirus in corso, del cronoprogramma della Gemar, è stata smontata la gru a Liparlati, il quartiere della città verticale dove sono in corso i lavori per il cimitero ed il posizionamento dell’ascensore. Inoltre, ricordiamo che i suddetti lavori risolveranno non solo il problema del collegamento con il cimitero, ma verranno realizzati anche ulteriori posti auto.

Conclusa, dunque, la prima fase dei lavori. Comincia adesso la seconda e definitiva.

La prima gru di cantiere, infatti, è servita nelle fasi iniziali e fino al completamento dello scavo che oggi è praticamente finito. Tra quindici o venti giorni sarà montata la gru vera e propria, quella che assisterà le fasi di costruzione del nuovo parcheggio e dell’ascensore. Sarà alta circa ottanta metri, con un braccio di quarantacinque, che servirà il cantiere e la nuova area di cantiere posta sopra Liparlati, per posizionare l’ascensore.