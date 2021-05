Positano, auguri a Pasquale Cocorullo per i suoi splendidi 60 anni

Positano. Oggi doppi auguri per il nostro amico Pasquale Cocorullo che festeggia il suo onomastico ed i suoi meravigliosi 60 anni circondato dall’affetto della moglie e del figlio, nonché dai messaggi da parte degli affetti più cari.

Ed anche la redazione di Positanonews desidera formulare al caro Pasquale gli auguri più grandi e sinceri per questa giornata di gioia e serenità.

Pako (come amiamo chiamarlo) è una persona di grande generosità e dalla simpatia innata, amato dai clienti dell’albergo dove svolge il lavoro di portiere e benvoluto dai positanesi per la sua semplicità e per la sua nobiltà d’animo. Sempre presente a rallegrare le ore in compagnia soprattutto nel periodo natalizio quando dà vita alle serate di tombola che vedono sempre una grandissima partecipazione. Ed anche lo scorso Natale, nonostante le restrizioni della pandemia, non si è tirato indietro ed ha alleggerito il periodo buio gestendo la Tombola online con la consueta bravura e simpatia. Ed anche la torta di compleanno non poteva non rispecchiare questa sua grande passione.

Augurissimi di cuore Pako e, per riprendere il tuo stile, Pakoauguri.