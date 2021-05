Positano, Amalfi e Ravello , le perle della costiera amalfitana Covid-free. I DATI

Aggiorniamo il bollettino Covid-19 relativo alla costiera amalfitana con i dati pervenuti entro le ore 22.00 di oggi 7 maggio 2021 come Positanonews sta facendo da inizio Pandemia tutti i giorni e d’ora in poi faremo settimanalmente salvo aggiornamenti visto che ci avviamo, come la scorsa estate, a essere Covid free, con il vaccino che avanza e dovrebbe finalmente tutelarci . Nella giornata odierna si sono registrati 6 nuovi casi Covid-19, per la precisione 3 a Praiano e 3 a Maiori. Al contempo ci sono 12 guarigioni così suddivise: 5 a Praiano, 3 a Positano, 2 a Maiori e 2 ad Amalfi.

Scende, quindi, a 80 il numero degli attualmente positivi sull’intero territorio della costiera amalfitana. Ma se escludiamo Maiori e Vietri sul mare di fatto al momento la Costiera amalfitana è Covid free, lo sarebbe stata anche Praiano se non che sononusciti tre nuovi casi, ma la tendenza è verso un contenimento drastico finalmente del virus e per luglio si dovrebbe raggiungere l’immunità di gregge mentre già a giugno dovrebbe essere vaccinato tutto il comparto turistico.

Da oggi anche Positano diventa Covid-free e si unisce alle città di Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Ravello e Scala.

Sarebbero numeri insignificanti sal Vietri Vietri sul Mare è il comune che registra il maggior numero di cittadini attualmente positivi che sono ad oggi 46. Ci auguriamo zero al più presto.