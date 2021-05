Positano affondata barca al largo de Li Galli, partita da Pozzuoli doveva arrivare ad Agropoli nel Cilento. Finito il lockdown per la pandemia da Covid ricominciano gli incidenti e i sinistri via terra e via mare anche in Costiera amalfitana . Oggi la cronaca di Positanonews per primo incidente in Costa d’ Amalfi, e speriamo sia l’ultimo . Dal golfo di Napoli al golfo di Salerno la Campania pullula di imbarcazioni. La Barca di 13 metri era partita questa mattina da Pozzuoli scalo a Mergellina, poi dopo aver superato la Costa di Sorrento e Punta Campanella è affondata misteriosamente al laro de Li Galli .

Salvo solo il Capitano trovato naufrago su una zattera . Salvataggio in mare tra Capri e Positano è stato molto frequente prima della pandemia . Questa mattina attraverso il numero 1530 è scattato il mayday da parte del capitano che era bordo dell’imbarcazione. La Capitaneria di Porto immediatamente ha fatto partire la motovedetta per portare soccorso , un’altra motovedetta partita dall’ufficio locale marittimo di Amalfi poi l’uomo è stato soccorso dalla Croce Bianca con volontari della Croce di Sant’Andrea per l’Ospedale di Castiglione di Ravello

Si indaga sull’affondamento che è stato davvero repentino, per fortuna l’unico a bordo non ha avuto gravi danni.