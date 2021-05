Positano, 3 milioni di euro per la ex elementare dell’Archistar Orestano. Guida “Quella scuola un’opera d’arte che valorizzeremo”

Positano, ex elementare candidata per un finanziamento di 3 milioni di euro. La perla della Costiera amalfitana ha candidato lavori per le scuole del paese “La scuola è una priorità per la nostra amministrazione e l’ex elementare sarà valorizzata e ne verrà rispettata l’idea concettuale che nasce da un grande architetto”, dice il sindaco Giuseppe Guida. Il progetto nasce già da un’idea dell’amministrazione che aveva in cantiere, ci cui abbiamo parlato ampiamente

L’idea della ex scuola elementare, quando tutti gli alunni sono stati accorpati nel plesso delle medie in Via Pasitea, dopo l’intervento di riqualificazione avvenuto con il project financing a Fornillo, era già in pectore nel gruppo dell’Alba della Libertà , ma è un’idea condivisibile dalla gran parte della cittadinanza e portata avanti da Positanonews.

Il plesso delle ex elementari nasce, come abbiamo già scritto, condividendo gli approfondimenti fatti dall’amico Manlio Meroni, da una idea concettuale di un grande architetto. Oggi sarebbe un’archistar, e in qualche modo anche Positano ha la sua archistar, mentre Ravello ha l’Auditoriumo Oscar Niemeyer , e c’è chi ha Renzo Piano, noi abbiamo avuto Orestano .

Luigi Orestano, che ha contribuito anche all’Hotel Le Sirenuse di Positano, ed è stato proprio l’ex sindaco Paolo Sersale, al quale si dovrebbe un ricordo se non altro per la sua opera a favore della promozione per il turismo nella cittadina della Costa d’ Amalfi, ad aver voluto Orestano nella Città Verticale.

Molti non lo sanno ma Orestano ha fatto tantissimo oltre che ai piani turistici di Positano e Ravello , negli anni Cinquanta, ma anche alla splendida Madonnina che sovrasta La Garitta, e addirittura un piano di mobilità per abbattere le barriere architettoniche per la spiaggia, oltre mezzo secolo fa aveva delle idee ancora oggi avveniristiche e da recuperare.

Un paese non cresce se non conosce bene la propria storia, come una pianta non può essere rigogliosa se non ha le radici ben salde e l’amministrazione ha dimostrato di tenerci a questa presenza “Orestano è stato un grandissimo architetto e in particolare per la scuola ha avuto una idea concettuale straordinaria, creando una scuola ideale per i bambini, il padre era anche professore di pedagogia. La scuola riprende idealmente la vita a Positano con il suo dedalo di scale e aree verdi, dovrebbe essere considerata un monumento “, ci spiega il sindaco Guida .

Non solo all’interno della scuola elementare c’è anche la presenza artistica di Scielzo, grande artista positanese che ricostruì pure i costumi dell’Antica Repubblica Marinara d’ Amalfi, e non solo, basta camminare senza stare incollati ai cellulari e guardarsi intorno e ongi angolo di Positano parla di storia e di arte.

Una iniziativa condivisa da tutti questa dell’amministrazione e la riqualificazione potrà far vivere culturalmente e socialmente il paese anche d’inverno , qui è stata allocata anche la biblioteca comunale gestita dall’associazione Posidonia, che stava diventando centro promotore di iniziative anche letterarie, prima di questa pandemia, ed è pronta a ripartire, come tante altre attività che possono rendere viva Positano , per i cittadini e non solo, anche d’inverno.

Addirittura si potrebbe anche fare un ascensore per collegare il plesso con la Piazza dei Racconti, l’idea concettuale di un teatro/cinema avuto dall’amministrazione De Lucia, ma anche questo è in cantiere. “Abbiamo pensato a tutto, anche a questa possibilità – rivela Guida -, al momento ci sono troppi ostacoli e problematiche da superare con il Genio Civile e non solo, ma vedremo se sarà possibile riuscirci. Intanto siamo entusiasti di questo progetto e di dare spazio alla cultura e al sociale al nostro paese in un contesto di valore straordinario che valorizzeremo , faremo un intervento strutturale ma conservativo nel rispetto di come è stato inizialmente concepito», sottolinea il sindaco Giuseppe Guida. «Una volta ultimate le operazioni si svolgeranno all’interno del plesso le attività extracurricolari. Avremo laboratori di diversa natura spaziando dalla musica alla scienza, passano per l’educazione fisica e la robotica. Si tratterà di un centro polifunzionale a servizio delle famiglie e dei ragazzi”.

Anche per la scuola media , che ora ospita tutto l’Istituto Comprensivo “Porzio”, ci sranno degli interventi , per l’efficienza energetica, abbattimento delle barriere architettoniche e adattamento alle misure antisismiche.

“L’Istituto Comprensivo diventerà sempre di più all’avanguardia dal punto di vista urbanistico con tutti gli interventi di adeguamento possibili, inoltre – ci rivela il sindaco Guida a una richiesta di Positanonews per il verde -, siamo pensando anche a possibili giardini pensili. Sicuramente le scuole sono una nostra priorità fondamentale, dalle scuole parte il nostro futuro e una ex scuola ci parlerà della nostra storia continuando ad avere una sua funzione culturale, sociale e formativa”

Positano progetto per la ex Elementare