Polemiche a Maiori, commissione sul depuratore: «Tecnici senza competenze». Ce ne parla Salvatore Serio in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno. Polemiche a Maiori sulla commissione che dovrà valutare le proposte sulla realizzazione del depuratore consortile in zona Demanio. A sollevare dubbi e perplessità ci hanno pensato i consiglieri di minoranza Salvatore Della Pace e Marco Cestaro che attraverso una missiva, indirizzata tra gli altri anche al dirigente responsabile del procedimento, l’architetto Angelo Cavaliere , oltre che al sindaco Antonio Capone e al presidente della Provincia, Michele Strianese , hanno sottolineato: «Quello che ci preme adesso è che istituzionalmente la Provincia non ha, sui depuratori, sull’evoluzione degli stessi, sul loro funzionamento concreto, sul necessario e virtuoso rapporto costi/benefici, sulle criticità da superare, considerando la fragilità del territorio, competenze consolidate ». Un punto di vista, quello dei consiglieri di “Idea Comune”, molto netto, in particolare perchè a loro dire «alla Provincia, storicamente, si sono riconosciute sempre capacità nel campo della rete stradale di competenza, degli edifici scolastici e della funzione di supporto con le comunità locali».