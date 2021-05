Al termine della seduta di allenamento di questa mattina, il presidente Andrea Langella e il socio Giuseppe Langella hanno incontrato lo staff tecnico e la squadra. La presidenza ha voluto ringraziare il gruppo per il raggiungimento dell’obiettivo playoff e per la posizione raggiunta durante la Regular Season, incitando tutti per il nuovo cammino che comincerà domani allo stadio Romeo Menti con il primo turno dei playoff. Obiettivo comune che può dare nuovo lustro all’intera città stabiese, con un vero e proprio riscatto dopo il periodo complicato che si sta vivendo. Anche i tifosi gialloblù hanno espresso la loro vicinanza alla squadra tramite uno striscione affisso al Menti: “Lotta e vinci per noi”.