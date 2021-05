Pioggia in penisola sorrentina: escrementi dai tombini a Piano di Sorrento in Piazza Cota

A causa delle forti piogge che ieri hanno inaspettatamente invaso la Campania e la penisola sorrentina, ieri, in Piazza Cota a Piano di Sorrento è straripata la fogna. Dai tombini sono fuoriusciti i liquami delle acque scure.

I cittadini hanno storto il naso al passaggio nel tratto in cui i tombini non hanno retto la pioggia e sono risaliti a galla gli escrementi e materiali di scarto. Dunque, ecco che arrivano numerose segnalazioni in redazione nella speranza di far fronte al problema della centralissima piazza.