Piano: l’Istituto comprensivo ricorda un grande atleta attraverso il racconto di Manuela Olivieri

Anna Gentile

Giovedì 27 maggio, nel plesso “Gaetano Amalfi” dell’Istituto Comprensivo, alla presenza del Dirigente Scolastico, prof. Raffaele Russo, del Sindaco, dott. Vincenzo Iaccarino, dell’Assessore alla P.I., dott.ssa Rossella Russo e del giornalista Antonio Corbo, in diretta Streaming, gli alunni, in particolare quelli delle classi terze, della Secondaria di primo grado, hanno potuto incontrare, seppure in remoto, Manuela Olivieri Mennea, moglie del grande atleta, mito ed esempio per le nuove generazioni: Pietro Mennea. E così, la freccia del Sud, miniserie televisiva, proposta dai docenti di Educazione fisica, è stata la miccia per innescare un “incendio”. I 151 alunni delle classi terze, infatti, coordinati dai loro insegnanti hanno realizzato dei video, grazie al supporto del tecnico, Michele Russo, attraverso i quali hanno interagito con la signora Mennea. Un’occasione di conoscenza e di approfondimento non solo relativamente alla biografia di uno sportivo eclettico ed al contempo poliedrico, che ben ha saputo coniugare l’attività sportiva con quella culturale, umana e filantropica, ma anche occasione per soffermarsi sui valori connessi alle attività sportive strictu sensu. Lo sport, dunque, come ha messo in evidenza Corbo, inteso quale strumento di formazione dell’uomo e dell’atleta, ma anche veicolo di valori quali il sacrificio, il coraggio, la lealtà. “Pietro applicava nella vita il sistema sportivo”, ha dichiarato la moglie, “aveva studiato di nascosto per la prima laurea. Lo studio era importante per lui e lo sport gli ha fornito il metodo di studio”. E così, a trionfare è stata ancora una volta la Scuola, promotrice di esempi positivi da emulare e l’Istituto Comprensivo diretto dal prof. Russo, si è fatto nuovamente portavoce di valori fondamentali per i ragazzi, a partire da un uomo del Sud che in partenza partiva svantaggiato e che ha fatto di questo “svantaggio” il suo punto di forza