Piano di Sorrento / Sant’Agnello , Sorrento mancanze d’acqua improvvise, ecco dove

Piano di Sorrento / Sant’Agnello , mancanze d’acqua improvvise, ecco dove

mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di PIANO DI SORRENTO:

Via San Vito, Via Legittimo ed in tutte le traverse della zona

nelle seguenti zone del Comune di SANT’AGNELLO:

Via San Vito ed in tutte le traverse della zona

nelle seguenti zone del Comune di SORRENTO:

Via Bartolomeo Capasso, via Rota, via Califano, via Correale, Piazza Angelina Lauro ed in tutte le traverse della zona.

sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 18:00 di martedì 25 maggio 2021.

GORI ha fatto varie comunicazioni a singhiozzo