Piano di Sorrento, Michele Gargiulo: “In questo primo maggio rivendichiamo il lavoro, non possiamo più chiudere”

Piano di Sorrento. Michele Gargiulo, della storica Torrefazione Maresca, racconta in un interessante video le origini del primo maggio ed attualizza questa giornata al particolare momento di emergenza legato alla pandemia che stiamo vivendo ormai da più di un anno: «Una volta in questa giornata si rivendicava un lavoro meno duro. Oggi non rivendichiamo più le otto ore di lavoro, oggi rivendichiamo il lavoro, la possibilità di poter lavorare. La pandemia ha sconvolto il nostro lavoro e la nostra piccola azienda artigianale. Oggi abbiamo la necessità di certezze, di vedere nell’estate che sta arrivando un po’ più di serenità per ritornare alla normalità. Quindi abbiamo bisogno dei vaccini, di garantire un territorio sereno per gli ospiti che vengono da noi in penisola sorrentina. Ed essere professionali al massimo, non fare sotterfugi, indossare la mascherina e rispettare il giusto distanziamento. Abbiamo bisogno di vivere con serenità le volte che andiamo al ristorante o a consumare il caffè al bar. Abbiamo bisogno di ritornare a vivere, ma di tornare a vivere in sicurezza. Di tornare a riaprire ma in sicurezza perché non possiamo più richiudere. Ed ai giovani che rivendicano l’esasperazione di restare un anno in casa noi rivendichiamo l’esasperazione di rischiare il nostro posto di lavoro».