Piano di Sorrento, l’ingegnere Graziano Maresca: “Non comprendo l’accanimento da parte di questa amministrazione”

Piano di Sorrento. Riceviamo e pubblichiamo la lettera dell’ingegnere Graziano Maresca: «Non so se dietro questa sentenza, che ancora non è stata depositata, si possa celare qualche arcano prodigio, l’ultimo passo della ragione è di riconoscere che ci sono un’infinità di cose che la sorpassano, comunque, da onesto cittadino, la rispetto. Non comprendo, o forse intendo fin troppo bene, il motivo di tanto accanimento da parte di questa amministrazione. Per difendere con i denti questo licenziamento hanno persino disarcionato i due legali dell’Ente, i quali furono scelti per evidenza pubblica, proprio per sostenerlo anche in detta sede di giudizio. Ma per il sottoscritto ci voleva qualcosa di straordinario, nominando, con misterioso incarico diretto, un nuovo legale.

Confido nel tempo che è galantuomo, gli uomini, purtroppo, non sempre lo sono. Quanto celato nei meandri di indecifrabili azioni, verrà a galla e tutto sarà restituito. A tutti.

In ogni caso, è bene precisare che quel posto lo occupavo grazie al superamento di un pubblico concorso e non per incarico fiduciario di un sindaco “pro tempore”».