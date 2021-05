Piano di Sorrento, le immagini del veicolo in fiamme sulla Meta-Amalfi. Intanto si indaga

Ecco le immagini poco prima dell’intervento dei Vigili del Fuoco a Piano di Sorrento, in località Colli San Pietro. E’ proprio qui che alcuni giorni fa i caschi rossi sono dovuti intervenire per domare le fiamme che avevano letteralmente divorato un furgoncino sulla Meta-Amalfi, la statale che dalla penisola sorrentina porta in costiera amalfitana.

Intanto sono ancora in corso le indagini per risalire alle cause dell’incendio. Si tratta del terzo episodio dopo quello che ha interessato Sant’Agnello e Piano di Sorrento con un autobus e un’auto.