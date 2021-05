Piano di Sorrento , lavori in Via dei Pini. Strada chiusa, poi riaperta. Disagi per chi da Via Bagnulo voleva attraversare Via dei Pini , che poi collega sul Corso Italia per la direzione Meta / Vico Equense verso Napoli. In corso lavori per la banda larga. In mattinata erano presenti due agenti della polizia municipale che hanno poi gestito la situazione al meglio e la strada è stata riaperta. I lavori sarebbero per la banda larga, ovviamente potrebbero esserci disagi e c’è divieto di sosta, per informare i cittadini.