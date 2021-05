Piano di Sorrento, la comunità dei Padri Sacramentini in lutto per la scomparsa di Padre Clemente

Piano di Sorrento. La Comunità dei Padri Sacramenti annuncia con dolore la scomparsa di Padre Clemente Cambianica, che ha concluso il suo cammino terreno nella notte del 13 maggio.

Padre Clemente ha trascorso gli ultimi anni della sua vita a Piano di Sorrento dove, nella chiesetta sita in Piazza Cota alle spalle del Municipio, era sempre pronto ad accogliere i fedeli con un sorriso. Aveva sempre una parola di conforto e di incoraggiamento per tutti ed era sostegno spirituale anche per tante persone anziane costrette nelle proprie abitazioni, alle quali non mancava di portare la Santa Eucarestia. Ed ora i carottesi che l’hanno conosciuto ed amato ne piangono la dipartita e lo affidano alla misericordia di Dio, certi che la sua anima buona è già tra le braccia del Padre.

La redazione di Positanonews è vicina alla Comunità dei Padri Sacramentini in questo momento di dolore.